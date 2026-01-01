  2. খেলাধুলা

ইংল্যান্ড প্রবাসী কাসপার হকের সঙ্গে ব্রাদার্সে পাঁচ পাকিস্তানি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:১৯ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের (বিএফএল) এখন মধ্য বিরতি। প্রথম পর্ব শেষ ক্লাবগুলো পেয়েছিল এক মাসের ট্রান্সফার উইন্ডো। শনিবার রাত ১২টায় শেষ হবে খেলোয়াড় নিবন্ধনের এই পর্ব। মধ্যবর্তী দলবদলে বড় চমক দেখিয়েছে গোপীবাগের দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এ সময়ের অন্যতম আলোচিত তরুণ প্রবাসী ফুটবলার ইকরামুল কাসপার হককে নিবন্ধন করিয়েছে কমলা জার্সিধারীরা।

ব্রাদার্স ইউনিয়নের ফুটবল ম্যানেজার শনিবার রাতে জাগো নিউজকে বলেছেন, ইংল্যান্ড প্রবাসী কাসপার হককে নিবন্ধন করিয়েছি। আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পেলেই সে আমাদের ক্লাবে ফিরতি লিগে খেলতে পারবেন। এ ছাড়া আমরা নেপালের চার ফুটবলার ছেড়ে দিয়েছি। সাফের কোটা পূরণ করে ৫ জন নিবন্ধন করিয়েছি পাকিস্তান থেকে। বিদেশি তালিকায়ও পরিবর্তন এনেছি।

গত ৪ জানুয়ারি প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের শুরুর তারিখ নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি। কিছু ক্লাব এ সময়ে তাদের দুর্বলতা দূর করতে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধন করিয়েছে। আর ব্রাদার্সের চমকের নাম নিশ্চয়ই ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার কাসপার। ২২ বছরের এই ডিফেন্ডার গত বছরের জুনে জাতীয় স্টেডিয়ামে ট্রায়ালের সময় প্রথম সবার নজর কেড়েছিলেন।

গত অক্টোবরে কাসপার হাতে পেয়েছেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট। কিছুদিন আগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ল্যাটিন বাংলা সুপার কাপ'-এ 'রেড গ্রিন ফিউচার স্টার্স' স্কোয়াডের হয়ে তার প্রতিভা প্রদর্শন করেন এবং ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান। ব্রাদার্সের জার্সিতে এই প্রবাসী ফুটবলার নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন ফুটবল দর্শকদের মাঝে।

কেবল কাসপার হককেই দলে নেয়নি ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ক্লাবটি তাদের বিদেশি খেলোয়াড়দের তালিকাতেও এনেছে বড় পরিবর্তন। ব্রাজিলিয়ান মার্কোস রুডওয়্যারে এবং আইভোরিয়ান দিদিয়ের ব্রসোকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেনেগালের ডিফেন্ডার মোহামেদ বেকায়ে দিয়ারাকে রেখেছেন। নতুন বিদেশি এনেছে গিনি থেকে ফরোয়ার্ড কারফালা কুয়াতে, মামুদু কোন্দে এবং ব্যারি ইব্রাহিমাকে।

আমূল পরিবর্তন করেছে দক্ষিণ এশিয়ার কোটার তালিকাও। ব্রাদার্স ইউনিয়ন পাঁচজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়-শায়াক দোস্ত, গাজী, মুহাম্মদ উমর হায়াত, আব্দুল্লাহ শাহ এবং হায়ান খাত্তাককে দলে নিয়েছে। প্রথম পর্বে ব্রাদার্সে খেলেছিলেন চার নেপালি ফুটবলার। তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে ক্লাবটি। নেপালি খেলোয়াড়দের নিজ দেশের খেলার সময়সূচি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ব্রাদার্স ছেড়ে দেশে ফিরে গেছেন।

ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিগের প্রথম পর্ব শেষে ৯ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে। ২ জয়, ৩ ড্র এবং ৪ হারে তাদের পয়েন্ট ৯।

