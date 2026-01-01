লিটারে ২ টাকা কমলো জ্বালানি তেলের দাম
সরকার আবারও জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে। গত মাসে প্রতি লিটারে ২ টাকা কমানো হয়েছিল, এ মাসে আরও ২ টাকা করে কমানো হয়েছে। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) থেকে নতুন দামে পেট্রল, অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রি হবে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে নতুন এ দাম ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০২ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে। কেরোসিনের দাম ১১৪ থেকে ১১২ টাকা, পেট্রলের দাম ১১৮ থেকে ১১৬ টাকা এবং অকটেনের দাম ১২২ থেকে ১২০ টাকা করা হয়েছে।
সরকার ২০২৪ সালের মার্চ থেকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ করছে এবং সেই অনুযায়ী প্রতি মাসে দাম সমন্বয় করা হয়।
