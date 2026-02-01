১১-১২ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক বন্ধ

১১-১২ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক বন্ধ
বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ছুটি ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা অনুযায়ী, সারাদেশের ব্যাংকগুলোতে কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হবে না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছুটিতে থাকবেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে এই ছুটির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক বন্ধ থাকবে এবং এতে ব্যাংকিং কার্যক্রমের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হবে না।
এছাড়া, দেশের ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এও জানিয়েছে যে, ছুটির কারণে ব্যাংকগুলোর বিশেষ কার্যক্রম এবং ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা নিতে হবে।
ইএআর/এএমএ