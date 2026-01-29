  2. অর্থনীতি

সরকারের আশ্বাস পেয়ে টেক্সটাইল মিল বন্ধের কর্মসূচি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
টেক্সটাইল মিল/ফাইল ছবি

স্পিনিং খাতে চলমান সংকট দ্রুত সমাধানে সরকারের দৃঢ় আশ্বাসের পর টেক্সটাইল মিল বন্ধের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংগঠনটি।

বিটিএমএ জানায়, গত ২৭ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে স্পিনিং খাতের সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় উপদেষ্টা খাতটির সমস্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত কার্যকর ও বাস্তবসম্মত সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে স্পিনিং শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং সরকার এ খাতকে সচল রাখতে বদ্ধপরিকর।

সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অর্থ বিভাগ, ট্যারিফ কমিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বিটিএমএ, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নেতারা শিল্প খাতের বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরেন।

এসময় জানানো হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারের এই আশ্বাস এবং চলমান আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে বিটিএমএ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে টেক্সটাইল মিল বন্ধ রাখার কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। সংগঠনটি আশা প্রকাশ করেছে, দ্রুত সমস্যার সমাধান হলে রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষিত থাকবে।   

আইএইচও/একিউএফ

