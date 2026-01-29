বাংলাদেশে ভারতের নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের যাতায়াত ও ব্যয় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় চার গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। একই সময়ে ভারতের নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেশের ভেতরে বিদেশি নাগরিকদের এবং বিদেশে বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের চিত্র উঠে এসেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবর মাসে বিদেশিরা বাংলাদেশে এসে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যয় করেন ১৯৯ কোটি ৭ লাখ টাকা। পরের মাস নভেম্বরে এই ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে বিদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যয় বাড়ে ১৬১ কোটি টাকা।
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যয় চার গুণ
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বাংলাদেশে এসে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যয় করেছিলেন ৪৪ কোটি টাকা। নভেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৪ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এক মাসে ব্যয় বেড়েছে ১৪০ কোটি টাকা। এর আগের মাস সেপ্টেম্বরে এই ব্যয় ছিল ৩৮ কোটি টাকা।
ভারতের নাগরিকদের ব্যয় কমেছে
অন্যদিকে ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র দেখা গেছে। গত বছরের অক্টোবরে ভারতের নাগরিকরা বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যয় করেছিলেন ১৮ কোটি ৭ লাখ টাকা। নভেম্বরে সেই ব্যয় কমে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৯ লাখ টাকায়। অর্থাৎ এক মাসে প্রায় ৮০ লাখ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।
যুক্তরাজ্য ও চীনের ব্যয় বেড়েছে
প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পর ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের নাগরিকরা। অক্টোবরে তারা ব্যয় করেছিলেন ২১ কোটি টাকা, যা নভেম্বরে বেড়ে ২৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।
চীনের নাগরিকদের ব্যয়ও বেড়েছে। অক্টোবরে যেখানে ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা, নভেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি টাকায়।
নির্বাচন ও ব্যবসা—দুই কারণেই ব্যয় বাড়তে পারে
এ বিষয়ে অর্থনীতি বিশ্লেষক হেলাল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ড ব্যয় বাড়ার পেছনে মূলত দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসা। অন্যটি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসছে। এ কারণেই ব্যয় বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব আগের তুলনায় কমেছে। এর প্রতিফলন ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের তথ্যেও দেখা যাচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাখ্যা নেই
হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যয় এতটা বেড়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ঠিক কী কারণে এতটা বেড়েছে, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। পরে বিষয়টি দেখা যাবে।
বিদেশে বাংলাদেশিদের ব্যয় কমেছে
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত বছরের অক্টোবর মাসে বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা ব্যয় করেছিলেন ৫৩৪ কোটি ২ লাখ টাকা। নভেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ৫১১ কোটি ২ লাখ টাকায়। অর্থাৎ এক মাসে বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যয় কমেছে ২৩ কোটি টাকা।
নভেম্বরে বিদেশে বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে—৬৯ কোটি ৮ লাখ টাকা। এরপর সিঙ্গাপুরে ৫৩ কোটি ২ লাখ, থাইল্যান্ডে ৫২ কোটি ৩ লাখ, যুক্তরাজ্যে ৪৭ কোটি ২ লাখ, মালয়েশিয়ায় ৩৫ কোটি এবং ভারতে ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
