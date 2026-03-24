আজ থেকে ব্যাংক লেনদেন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতরের টানা সাত দিনের সরকারি ছুটি শেষে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুলছে আজ মঙ্গলবার। ২৪ মার্চ থেকে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের লেনদেন ও অফিস সময় আগের নিয়মিত সূচিতে (সাধারণ সময়) ফিরে যাবে।
অর্থাৎ রমজানের পর ব্যাংক লেনদেন হবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আর অফিস সময় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু থাকে। বাকি সময় লেনদেন পরবর্তী ব্যাংকের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
এর আগে পবিত্র রমজান মাসে দেশের সব ব্যাংকের জন্য নতুন অফিস ও লেনদেন সময়সূচি নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। রমজানে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা ছিল। তবে গ্রাহকরা লেনদেন করতে পারছিলেন দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত।
এ সময়ের মধ্যে জোহরের নামাজের জন্য দুপুর সোয়া ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট বিরতি ছিল। যদিও ওই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় কার্যক্রম চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ইএআর/এমআরএম