আগের সরকারের ১৩০০ প্রকল্প পর্যালোচনা হচ্ছে: অর্থমন্ত্রী
অপচয় ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় আগের সরকারের নেওয়া এক হাজার ৩০০ প্রকল্প রিভিউ (পর্যালোচনা) করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি জানান, এসব প্রকল্পের মধ্যে ৫০০টিরও বেশি এখনো ১০ শতাংশ বাস্তবায়ন পর্যায়ে পৌঁছায়নি। আর নতুন সরকার যে প্রকল্পগুলো নিচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
সোমবার (৩০ মার্চ) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী এ তথ্য জানান।
দিনাজপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতারুজ্জামান মিয়ার তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন, এক হাজার ৩০০ প্রকল্প রিভিউ করছি। অনেকগুলো প্রকল্পের মধ্যে এখানে অপচয়, দুর্নীতির ইস্যু রয়েছে। এ জন্য এক হাজার ৩০০ প্রকল্প রিভিউয়ের আওতায় আছে। আমি যেটা বললাম এর মধ্যে পাঁচ শতাধিক প্রকল্প এখনো ১০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়নি। সুতরাং এটা আমরা যেটা রেকর্ড আমি সেখান থেকে করলাম। আর যেহেতু এটা বিগতদিনের সরকারগুলোর প্রকল্প এগুলো নিয়ে আমার এর বেশি বলার কোনো সুযোগ নাই।
তিনি বলেন, আমরা যে প্রকল্পগুলো এখন গ্রহণ করছি সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। গ্রামীণ মানুষের জীবনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। যদি গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হয় গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যদি উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি হবে গ্রামীণ অবকাঠামগুলো উন্নয়ন। এ জন্য আমি আশা করি আগামী দিনে আপনাদেরকে আরো বেশি ভালো খবর, সুখবর এই সরকারের পক্ষ থেকে দিতে পারবো।
