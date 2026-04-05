  2. অর্থনীতি

সাতদিনব্যাপী বৈশাখী মেলা করবে বাংলা একাডেমি ও বিসিক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ এএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ/ফাইল ছবি

এ বছর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী বৈশাখী মেলা করবে বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এ মেলা পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) শুরু হয়ে চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। এর আগেও বাংলা একাডেমি ও বিসিক যৌথ উদ্যোগে কয়েকবার বৈশাখী মেলা করেছে।

বিসিক সূত্রে জানা গেছে, মেলায় প্রায় ১৩০টি স্টল থাকবে। যেখানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সব ধরনের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হবে।

এরই মধ্যে স্টল পেতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

এনএইচ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।