  2. অর্থনীতি

ইসলামী ব্যাংকের ত্রৈমাসিক ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’র ৯টি জোন ও ৪টি কর্পোরেট শাখার ত্রৈমাসিক ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৮ এপ্রিল) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ব্যাংকের ২০২৬ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে ব্যাংকের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আলতাফ হুসাইন, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মজুমদার ও ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টররাসহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, ৯টি জোনের জোনপ্রধান ও ৪টি কর্পোরেট শাখার প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মো. ওমর ফারুক খাঁন বলেন, ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন দুটি স্লোগান ছিল ইসলামী শরী’আহ মোতাবেক পরিচালিত এবং কল্যাণমুখী ব্যাংকি ধারার প্রবর্তক, যা আজও আমাদের পথচলার মূল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। তিনি আমদানি-রপ্তানিসহ ব্যবসা সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিনির্ভর রেমিট্যান্স সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও ভূমিকা পালন করার নির্দেশনা দেন।

ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।