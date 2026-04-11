ঢাকায় টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী নিয়ে সমঝোতা স্মারক

ঢাকায় টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী নিয়ে সমঝোতা স্মারক
ঢাকায় যৌথভাবে আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী আয়োজনের লক্ষ্যে শাংহাই টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশন, লিংক ওয়েল এক্সিবিশন কোম্পানি লিমিটেড এবং ইকো এক্সপো বাংলাদেশ-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। শনিবার (১১ এপ্রিল) ঢাকায় এই সমঝোতা স্মারক সই হয়।
এই সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে বিটিএমএ’র পক্ষ থেকে বিটিএমএ’র সাবেক সহ-সভাপতি এবং বিটিএমএ’র ঢাকা আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন সই করেন। অন্য তিনটি পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যথাক্রমে ফ্যান শেং বিন, লু শাও ইং এবং এমডি রাজওয়ানুর রহমান সই করেন।
দেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারক সই হয়। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যৌথভাবে প্রদর্শনীর পরিকল্পনা, আয়োজন, প্রচার এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে কাজ করবে।
জানা গেছে, এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে প্রতি বছর যৌথভাবে এই প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হলো বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের যন্ত্রপাতি, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সর্বশেষ উদ্ভাবনসমূহ উপস্থাপন করা।
এই কৌশলগত অংশীদারত্বের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো ঢাকা আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস যন্ত্রপাতি প্রদর্শনীকে একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক আয়োজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা শিল্পখাতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, বাণিজ্যিক সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন দেবে।
আগামী ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর এই প্রদর্শনী ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে বিটিএমএ দেশীয় প্রস্তুতকারকদের বৈশ্বিক প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।
