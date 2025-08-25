ভিকারুননিসা স্কুল
হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার সত্যতা মিলেছে
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে হিজাব পরায় ক্লাস থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।
আগামী বুধবারের (২৭ আগস্ট) মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দিতে হবে। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগ ওঠা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম জাগো নিউজকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম বলেন, আমরা কোনো ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। সবাই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। আমি ও আমার শিক্ষকরা ধর্মীয় বিষয় মেনে চলেন। যে অভিযোগ উঠেছে সেটার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। আমরা এ নিয়ে কমিটি করে দেবো। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এর আগে, গতকাল রোববার ভিকারুননিসার বসুন্ধরা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে হিজাব পরায় ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ফজিলাতুন নাহার নামে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে।
অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রোববার স্কুলের প্রভাতী শাখার ষষ্ঠ শ্রেণিতে ২০-২২ জন শিক্ষার্থী হিজাব পরে ক্লাসে আসে। সব ক্লাসে তারা উপস্থিত থাকলেও কোনো শিক্ষকই তাদের হিজাব নিয়ে আপত্তি করেননি। কিন্তু শেষ পিরিয়ডের ইংরেজি শিক্ষক ফজিলাতুন নাহার শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দেন। এসময় তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের।
ভুক্তভোগী কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো রোববারও তাদের সন্তানরা হিজাব পরে ক্লাসে যায়। পরে বাসায় ফিরে ছাত্রীরা জানায়, হিজাব পরার কারণে তাদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এ সময় ‘মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মতো কেন হিজাব পরে এসেছে’ বলে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করা হয়।
জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক ফজিলাতুন নাহার বলেন, আমাদের স্কুলের একটা ড্রেস কোড আছে। এখানে কেউ পর্দা করতে হলে সাদা স্কার্ফ পরে আসতে হবে। কিন্তু অনেকেই ওড়না পরে এসেছে। এজন্য তাদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।
এএএইচ/ইএ/এএসএম