ভিকারুননিসায় হিজাব পরায় ছাত্রীদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ভিকারুননিসায় হিজাব পরায় ছাত্রীদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বসুন্ধরা শাখায় হিজাব পরে ক্লাসে আসায় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে।
রোববার (২৪ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির প্রভাতী শাখার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীদের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে।তবে অভিযুক্ত শিক্ষিকার দাবি, হিজাব নয়, ওড়না পরে আসার কারণে ওই শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হয়েছে।
অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ২০-২২ জন শিক্ষার্থী হিজাব পরে আসেন। সব ক্লাসে তারা উপস্থিত থাকলেও কোনো শিক্ষকই তাদের হিজাব নিয়ে আপত্তি করেননি। কিন্তু শেষ পিরিয়ডের ইংরেজি শিক্ষিকা ফজিলাতুন নাহার শিক্ষার্থীদের ক্লাস থেকে বের করে দেন। এসময় তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয় বলেও অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের।
ভুক্তভোগী কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই তাদের সন্তানেরা হিজাব পরে ক্লাসে গিয়েছিল। কিন্তু বাসায় ফিরে ছাত্রীরা জানায়, হিজাব পরার কারণে তাদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।এ সময় ‘মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মতো কেন হিজাব পরে এসেছে’ বলেও মন্তব্য করা হয় তাদেরকে।
জানতে চাইলে শিক্ষক ফজিলাতুন নাহার বলেন, আমাদের স্কুলের একটা ড্রেস কোড আছে। এখানে কেউ পর্দা করতে হলে সাদা স্কার্ফ পরে আসতে হবে। কিন্তু অনেকেই ওড়না পরে এসেছে। এজন্য তাদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।
ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম বলেন, আমি বসুন্ধরা শাখার প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা দিয়েছি।
