স্কুল-কলেজে ছুটি শেষ নিয়ে ‘বিভ্রান্তি’, খুলবে কবে?

স্কুল-কলেজে ছুটি শেষ নিয়ে ‘বিভ্রান্তি’, খুলবে কবে?
দুর্গাপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে শিক্ষাপঞ্জিতে দেশের মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোতে ১২ দিনের ছুটি রয়েছে। এ ছুটি শুরু হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে, যা চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে পুরোদমে স্কুল-কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা।
তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে ৮ ও ৯ অক্টোবর পরীক্ষার আয়োজন না করার নির্দেশনা থাকায় ছুটি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এ নির্দেশনার ভুল ব্যাখ্যা করে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষণা করেছেন।
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমিক শাখার উপ-পরিচালক মো. ইউনুছ ফারুকী বলেন, ছুটি ৭ অক্টোবর পর্যন্তই থাকবে। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে শ্রেণি কার্যক্রম চলবে। মন্ত্রণালয় যেহেতু নির্দেশনা দিয়েছে, সেজন্য ৮ ও ৯ অক্টোবর পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। এ দুদিন স্কুল-কলেজ খোলা থাকবে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।
তিনি আরও বলেন, চিঠির মূল উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষাবিহীন দুইদিন নিশ্চিত করা; ছুটি বাড়ানোর জন্য নয়। যারা ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছেন, তারা ভুল করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা স্পষ্ট। কেউ বিভ্রান্ত হলে সরাসরি মাউশিতে যোগাযোগ করে ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারেন।
