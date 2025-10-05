বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
শিক্ষকদের বদলি নিয়ে এটুআইর সঙ্গে চুক্তি, শিগগির নতুন সফটওয়্যার
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির জন্য তৈরি করা সফটওয়্যার নিয়ে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এ সমস্যা সমাধানে চলতি মাসের মধ্যেই নতুন সফটওয়্যার তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এজন্য এটুআই’র সঙ্গে নতুন করে চুক্তিও করা হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান এ তথ্য জানান।
মাউশির ডিজি বলেন, এনটিআরসিএর সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বদলি সফটওয়্যার তৈরির জন্য নতুন করে এটুআই’র সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। তারা দ্রুত কাজ শুরু করবে। শিক্ষকদের হয়তো আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সফটওয়্যার তৈরি হয়ে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ করে বদলি চালু করা হবে।
বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও সমন্বয় আনতে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর বদলি কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও সফটওয়্যারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান ও মাউশির মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। এতে বেসরকারি শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু হচ্ছে না।
মাউশি এবং বদলির সফটওয়্যার তৈরি করা উভয় সংস্থাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সফটওয়্যারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চায়। বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হওয়ায় সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন করে সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। এতে করে দীর্ঘদিন ধরে বদলির অপেক্ষায় থাকায় লক্ষাধিক শিক্ষকের অপেক্ষা আরও বাড়ছে।
