পটিয়ায় ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে মেধা অন্বেষণ বৃত্তি পরীক্ষা

পটিয়ায় ৪ শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে মেধা অন্বেষণ বৃত্তি পরীক্ষা
চট্টগ্রামের পটিয়ায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে মেধা অন্বেষণ বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা আয়োজক কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এর আয়োজন করা হয়।
পৌর সদরের আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। এতে স্থানীয় ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
পরীক্ষা চলাকালে হল পরিদর্শন করেন একর্ড প্রপার্টিজের চেয়ারম্যান শাহজাহান মহিউদ্দীন, রাজনীতিবিদ ইসমাঈল হক্কানী, আবদুল সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ টি এম তোহা, বৃত্তি আয়োজক কমিটির উপদেষ্টা সেলিম উদ্দীন, আহ্বায়ক ওমর ফারুক, সদস্যসচিব রবিউল হোসেন প্রমুখ।
আয়োজকরা জানিয়েছেন, পটিয়ার মেধাবীরা যাতে আগামীতে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য এ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে পরীক্ষা ভীতি দূর করতে এটি কাজে দেবে।
