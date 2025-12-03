  2. শিক্ষা

৫ দাবিতে সড়ক অবরোধ

ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীদের বাধায় ফিরে গেলো সেনাবাহিনীর গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশকে ঘিরে সহশিক্ষার বিরোধীতা করে ইডেন মহিলা কলেজের স্বতন্ত্র রক্ষায় ৫ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন কলেজটির শিক্ষার্থীরা। এসময় সেনাবহিনীর দুটি গাড়ি সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন ছাত্রীরা। পরে সেনাবাহিনীর গাড়ি ফিরে যায়।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টা ১৫ মিনিটে কলেজের ২ নম্বর গেটের আজিমপুর-নীলক্ষেত সড়ক অবরোধ করেন তারা।

শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনের সময় সেনাবহিনীর দুইটি গাড়ি আসলে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিতে থাকেন। সেনা সদস্যরা সড়ক ছাড়ার আহ্বান জানালে শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বাধ্য হয়ে উল্টো সড়ক দিয়ে ফিরে যায় সেনাবাহিনীর গাড়ি।

এসময় শিক্ষার্থীরা, তোমার দাবি আমার দাবি, ৫ দফা, সহশিক্ষার ঠিকানা, ইডেন কলেজে হবে না ইত্যাদি স্লোগাান দিতে থাকেন।

শিক্ষার্থীদের ৫ দফা দাবি হলো,

১। ইডেনকে শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

২। ইডেন মহিলা কলেজের কোন ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা যাবে না।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় ১ টা থেকে ৭ টা না, ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে।

৪। ইডেনকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা, ইন্টারমিডিয়েট চালু না করা।

৫। ইডেন কলেজ যেখানে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেখানে ইডেনকে শুধুমাত্র একটি ফ্যাকাল্টিতে রুপান্তর করা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধে আজিমপুর-নীলক্ষেত সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে আজিমপুর মোড় থেকে পলাশী মোড় হয়ে গাড়ি চলাচল করছে।

