সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি শিগগির, মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে এনটিআরসিএ

সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি শিগগির, মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে এনটিআরসিএ
দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি চাইবে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এ সংক্রান্ত আবেদন করা হবে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এনটিআরসিএ সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। তথ্যমতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক পদসংখ্যা টেলিটকের জানানোর কথা রয়েছে। এ সংখ্যা পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে আবেদন পাঠানো হতে পারে।
এনটিআরসিএর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, কাজ চলমান রয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের তথ্য পাওয়ার পর যে কোনো সময় আবেদন করা হতে পারে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আবেদন করার সম্ভাবনা বেশি। সেটি না হলে আগামী সপ্তাহে আবেদন করা হবে।
এনটিআরসিএ সূত্র জানায়, স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শূন্যপদে চাহিদা অনলাইনে দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত ছিল গত ২৮ নভেম্বর। তবে এ সময়সীমা ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।
এএএইচ/বিএ