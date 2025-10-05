শিক্ষা উপদেষ্টা
যোগ্য শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানকে এমপিও থেকে বাদ দিতো আ’লীগ সরকার
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাখাতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য জেনেও দমনের পরিবর্তে উৎসাহ দিতো বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার।
তিনি বলেন, বিগত সময়ে শিক্ষা বিস্তারে নামে নানা অসঙ্গতি ও দুর্নীতির কথা সবাই জানেন। অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, মানহীন শিক্ষায় চটকদার জিপিএ-৫-এর বাহুল্য, অবকাঠামোগত অনিয়ম ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়ার বহু অনিয়ম-দুর্নীতির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকার তা দমনের পরিবর্তে উৎসাহ দিয়ে গেছে।
আওয়ামী লীগ আমলে শিক্ষাখাতের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে জানিয়ে অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আওয়ামী লীগ সরকারের প্রায় ১৬ বছরের দুর্নীতি-অনিয়মের শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চায়। কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে এ কাজ চলমান। আপনারা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান হলেন সুজান ভাইজ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের (আইসিইএসসিও) মহাপরিচালক ড. সেলিম এম আল মালিক।
