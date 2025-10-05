এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়লো, পরিপত্র জারি

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়লো, পরিপত্র জারি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলে শিক্ষকরা এখন থেকে দেড় হাজার টাকা বাড়িভাড়া পাবেন।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। বাড়িভাড়া বাড়ানোর পরিপত্র রোববার (৫ অক্টোবর) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি শাখার উপসচিব মোসা. শরীফুন্নেসা এতে সই করেন।
পরিপত্রে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা নিম্নোক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে ১ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হলো।
পরিপত্রে কিছু শর্ত যুক্ত করে বলা হয়েছে, এ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে; এ ভাতা সংক্রান্ত ব্যয়ে ভবিষ্যতে কোনো অনিয়ম দেখা দিলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অনিয়মের জন্য দায়ী থাকবেন।
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশ জারির তারিখ থেকে ভাতা কার্যকর হবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিও জারি করে জিওর চার কপি অর্থ বিভাগে পৃষ্ঠাংকনের নিমিত্ত প্রেরণ করতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী জাগো নিউজকে বলেন, ‘গত ৩০ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। শিক্ষকসমাজ এ পরিপত্র বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ পরিপত্রের সত্যতা নিয়ে অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়েছি। তারা এ পরিপত্র জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।’
তিনি বলেন, ‘শিক্ষক দিবসে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে যে প্রতারণা করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া হবে না। আমরা অবিলম্বে ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া বাড়ানোর পরিপত্র বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে শতাংশ হারে কমপক্ষে মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা দিতে হবে। এ নিয়ে কোনো ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হলে আমরা পূর্বঘোষিত লাগাতর অবস্থান কর্মসূচি প্রয়োজনে এগিয়ে আনতে বাধ্য হবো।’
