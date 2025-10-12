  2. শিক্ষা

গণশিক্ষা উপদেষ্টা

চিকিৎসক পরিবারের সদস্যরাও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
চিকিৎসক পরিবারের সদস্যরাও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নেন না
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সেমিনারে বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার/ছবি-সংগৃহীত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, অনেক চিকিৎসক পরিবারের সদস্য দীর্ঘদিন যাবত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু তারা সেবা গ্রহণ করছেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে জনগণ ও নীতি নির্ধারকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

jagonews24

ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অজ্ঞতা। যারা সাধারণ জনগণ তারা অনেক সময় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সাড়া দেন না। তাদের যথাযথভাবে বোঝানো গেলে তারা এ সেবা গ্রহণে আগ্রহী হন। আবার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝেও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রয়েছে।

ভবিষ্যতে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান উপদেষ্টা।

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. এম এম এ সালাউদ্দিন কাউসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের মহাসচিব প্রফেসর ড. নিজাম উদ্দিন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এর পরিচালক প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

এএএইচ/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।