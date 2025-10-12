স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে
দেশের স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন শাখা) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম খান।
তিনি বলেন, মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে ডাক্তারদের ন্যায় সেবিকা হিসেবে নার্সদেরও বেশি মূল্যায়ন করেন। আমাদের দেশের অনেক দক্ষ ও ইংরেজি জানা নার্সরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত আয়াত কলেজ অব নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেসের ক্যাপিং, শপথগ্রহণ ও বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
আব্দুস সালাম খান নার্সদের পেশাগত অবদানকে প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে দক্ষ নার্সের চাহিদা ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে হবে। নার্সদের পেশাগতভাবে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
হারস্টোরি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চলপড়ির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জারিন মাহমুদ হোসেন নবীনদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ও মানবসেবাকে জীবনের মূল আদর্শ হিসেবে ধারণ করতে আহ্বান জানান।
এতে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তাসলিমা বেগম নার্সিং পেশার বিকাশ ও কর্মক্ষেত্রে যত্ন, মমতা এবং ক্লিনিক্যাল অনুশীলনের গুরুত্ব নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স তুনিওন, হারস্টোরি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চলপড়ির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জারিন মাহমুদ হোসেন; আয়াত এডুকেশনের সিইও নুসরাত ফিরোজ আমান এবং আয়াত এডুকেশনের চেয়ারম্যান তাহসিন আমান।
অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি বিভাগের নবীন ও বি.এসসি ইন নার্সিং বিদায়ী শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।
এএএইচ/এমআরএম