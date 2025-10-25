  2. শিক্ষা

এইচএসসিতে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ ৩৬ হাজার খাতা চ্যালেঞ্জ

প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

এইচএসসি পরীক্ষায় এবার বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল হয়েছে। এতে পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনও বেড়েছে। শুধু ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এক লাখ ৩৬ হাজার ৫০৬টি খাতা চ্যালেঞ্জ বা ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জমা পড়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার।

অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জানান, এ বছর ঢাকা বোর্ডে খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদন করেছেন ৬৬ হাজার ১৫০ জন পরীক্ষার্থী। তাদের অনেকে একাধিক খাতা চ্যালেঞ্জ করেছেন। সবমিলিয়ে মোট এক লাখ ৩৬ হাজার ৫০৬টি খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদন পড়েছে।

এদিকে, এইচএসসির ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ফল পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক কামাল উদ্দিন হায়দার।

