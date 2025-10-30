কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে-কখন ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন একনজরে

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে-কখন ভর্তি পরীক্ষা, জেনে নিন একনজরে
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার নিম্নমুখী ফলাফলে অনেক শিক্ষার্থীর মন খারাপ। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারাটাই এখন তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ কম পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীও প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ সামলে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যান। ফলে ভর্তিচ্ছুদের নজর এখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে, কখন ভর্তি পরীক্ষা।
এদিকে, দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি এরই মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ প্রকাশ করেনি। একনজরে দেখে নেওয়া যাক প্রকাশিত ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ২৯ অক্টোবর দুপুর ১২টায় শুরু হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে। অনলাইনে আবেদন ফি পরিশোধ করতে পারবেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা।
ঢাবিতে পাঁচটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটগুলো হলো—‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’ ‘চারুকলা ইউনিট’ এবং আইবিএ ইউনিট।
কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর। বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর। ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৬ ডিসেম্বর। চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) আগামী ২৯ নভেম্বর। আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।
সকল ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
অন্যদিকে ঢাবির ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধীনে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন আগামী ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৬ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত চলবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ (মানবিক) ইউনিটের ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভর্তি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘এ’ ইউনিটের ২ জানুয়ারি, ‘বি’ ইউনিটের ৩ জানুয়ারি, ‘সি’ ইউনিটের ৯ জানুয়ারি, ‘ডি’ ইউনিটের ১০ জানুয়ারি, ‘বি১’ উপ-ইউনিটের ৫ জানুয়ারি, ‘বি২’ উপ-ইউনিটের ৬ জানুয়ারি ও ‘ডি১’ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটি। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র বৃদ্ধি ও ইউনিট ভিত্তিক পরীক্ষার ধরনের কোনো পরিবর্তন আসবে কি না-এ বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গেছে।
বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ১৬ নভেম্বর (রবিবার) সকাল ১০টা থেকে এবং শেষ হবে ২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বিকেল ৩টায়। মোবাইল বা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান করা যাবে ৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৩টা পর্যন্ত।
এছাড়া E, T, S ও R চিহ্নিত আবেদনপত্রগুলো ১৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রার অফিসে সরাসরি বা কুরিয়ারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। আগামী ১০ জানুয়ারি-২০২৬ এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ লেভেল-১ স্নাতক কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি আবেদনগ্রহণ শুরু হবে আগামী নভেম্বর মাসে। তবে আবেদন শুরুর তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা তারিখ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ৭৫তম (জরুরি) সভায় ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
ই-ইউনিট (চারুকলা অনুষদ): ১৩ ডিসেম্বর; এ-ইউনিট (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার); সি-ইউনিট (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার); ডি-ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) এবং বি-ইউনিট (কলা ও আইন অনুষদ) ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার)।
গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আসন সংখ্যাও আগের বছরের মতোই থাকবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী বছরের ২৭ মার্চ, ৩ এপ্রিল ও ১০ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ মার্চ ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নেবে ভর্তি কমিটি। তবে আবেদন শুরুর তারিখ নির্ধারণ হবে পরবর্তী সভায়।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৮ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে ‘এ’ ও ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। এর মধ্যে ‘এ’ ইউনিটে অংশ নেবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিসিপ্লিনগুলো এবং ‘বি’ ইউনিটে থাকবে জীববিজ্ঞান স্কুলের ডিসিপ্লিনসমূহ।
পরদিন ১৯ ডিসেম্বর (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে ‘সি’ ও ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। ‘সি’ ইউনিটে থাকবে কলা ও মানবিক স্কুল, সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল, আইন স্কুল, শিক্ষা স্কুল এবং চারুকলা স্কুলের ডিসিপ্লিনসমূহ। অন্যদিকে ‘ডি’ ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বরের শেষের দিকে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ। দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের সঙ্গে একান্ত আলাপে এ তথ্য জানান তিনি।
গত বছরের মত এবারও অধিভুক্ত সব কলেজের স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-বিইউপি
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এবারের ভর্তি পরীক্ষা। আগামী ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি
দেশের একমাত্র সরকারি মেরিটাইম বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি। এবারের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সেকেন্ড টাইম সুযোগ ও নেগেটিভ মার্কিং বজায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে শুধু নৈর্ব্যত্তিক পদ্ধতিতে। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে ক্লাস শুরুর সম্ভব্য তারিখ ২০২৬ সালের মে মাসে।
অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা-২০২৫ আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিস্তারিত পরবর্তীতে ওয়েবসাইটে হালনাগাত করা হবে বলে এতে বলা হয়েছে।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-হাবিপ্রবি
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের (লেভেল-১, সেমিস্টার-১) ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ জানুয়ারি শুরু হবে।চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ হয়নি
কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ এখনও নির্ধারণ হয়নি। তবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এবারও থাকছে কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আওতায়। গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে বের হওয়ার আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষেও বাকৃবি গুচ্ছের মাধ্যমেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে। অর্থাৎ আগের বছরের মতোই কৃষি গুচ্ছের আওতায় বাকৃবির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কৃষি গুচ্ছের আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
