আলিমে খাতা চ্যালেঞ্জে ফেল থেকে পাস ৪৫, জিপিএ-৫ পেলেন ৩৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
আলিম পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে

চলতি বছরের আলিম পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ বা উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩৪ জন। এছাড়া ফেল থেকে পাস করেছেন ৪৫ জন।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, মাদরাসা বোর্ডে খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদন করেন ৯ হাজার ৭৮১ শিক্ষার্থী। তারা কেউ কেউ একাধিক বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদন করেছে। এতে মোট আবেদন জমা পড়ে ৩১ হাজার ৮২৮টি।

এরমধ্যে জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৮৫ জনের। তাদের মধ্যে ৩৪ জন নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফেল থেকে পাস করেছে ৪৫ জন।

আলিম পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জের ফল মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া সব আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

