নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় সুখবর আসছে

নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় সুখবর আসছে
নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এমপিওভুক্তকরণ নিয়ে সুখবর আসছে। অন্তর্বর্তী সরকার নন-এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এমপিওভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা। যে কোনো সময় এ নীতিমালা জারি করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
এরপর নন-এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদরাসাগুলোকে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে সরকার। আবেদনকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা যাচাই-বাছাই শেষে সরকারের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন ২ হাজার ৭১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে তৎকালীন সরকার। এরপর ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ২৫৫টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। একই বছরের অক্টোবরে এমপিওভুক্ত করা হয় আরও ৯১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় তখন ক্ষমতায় থাকা এমপি-মন্ত্রীদের বিশেষ তদবিরেই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। এ নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানা সমালোচনাও। এরপরও যোগ্য প্রায় ৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যায় এমপিওভুক্তির বাইরে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনের মূল অংশ ও কিছু ভাতা সরকার থেকে পেয়ে থাকেন। তাই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্ব হিসেবে দেখা হয়।
এদিকে, এবারের এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত নীতিমালাতেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। কাম্য শিক্ষার্থী, অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতির সময়সহ বিভিন্ন সূচকে আসছে পরিবর্তন। এছাড়া নতুনভাবে নীতিমালায় যুক্ত হচ্ছে বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজগুলো এমপিওভুক্তির সুযোগও। অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির উদ্যোগ নেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির বাইরে থাকা শিক্ষকরা।
শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার সম্প্রতি নন-এমপিও ঐক্য পরিষদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান, সারাদেশে সাধারণ ও কারিগরি মিলিয়ে ২ হাজার ৬০০টির বেশি এমপিওভুক্তির উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও চূড়ান্তকরণ করে যাবে অন্তর্বর্তী সরকার।
বেসরকারি কলেজ মাস্টার্স শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি নেকবর হোসেন বলেন, নন-এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এমপিওভুক্ত হলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। আশা করি, যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তির আওতায় এলে শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন আসবে। তারা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদান করতে আরও বেশি উদ্যোগী হবেন।
