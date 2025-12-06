  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ইকবাল আহমদ মারা গেছেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইকবাল আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) সাবেক পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ইকবাল আহমদ মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তার জানাজা সম্পন্ন হয়। বনানী কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে।

এদিকে তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ইকবাল আহমদ দেশের ব্যবসায় শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। এ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ইকবাল আহমদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

