ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫ এর চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ/ছবি: জাগো নিউজ

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫ এর চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ মিছিলের পর এবার ঢাকা কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন তারা। 

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুর ২ টা ২০ মিনিটের দিকে ঢাকা কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এর আগে ঢাকা কলেজ থেকে ইডেন মহিলা কলেজ পর্যন্ত  বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

শিক্ষার্থীদের দাবি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তিন দফা আলোচনার পরও অধ্যাদেশের কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। এজন্য তারা বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন।  

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সড়ক ছাড়বে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা৷ শিক্ষার্থীদের অবরোধের ফলে ঢাকা কলেজের সামনে সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে নিউমার্কেট এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. নাঈম হাওলাদার বলেন, আমাদের লক্ষ্য এখন শুধুই অধ্যাদেশ। কিন্তু সেই অধ্যাদেশের কোনো গতিশীলতা আমাদের চোখে পড়ছে না। পরিচয় সংকট ও একাডেমিক কার্যক্রম নিয়ে নানা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীসহ চলমান সব শিক্ষাবর্ষের প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।

তিনি বলেন, আমরা চাই দ্রুতই অধ্যাদেশ জারি করা হোক। সেজন্যই আজ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। 

অন্যদিকে এরইমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিলসহ রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে একীভূত করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ধারণা, অসম্পূর্ণ তথ্য বা গুজবের ভিত্তিতে বিভ্রান্তি বা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করে সবাই দায়িত্বশীল আচরণ করবেন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিক্ষা জীবন এবং সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার জন্যও বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

