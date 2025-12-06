মাগুরা সদর উপজেলা ভূমি অফিসে পেট্রোল বোমা হামলা
মাগুরা সদর উপজেলা ভূমি অফিসে পেট্রোল বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অফিসের একটি কক্ষ ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখকদের তিনটি ঘর পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ভোরে অফিসের নিচ তালার ৫ নম্বর কক্ষে পেছনদিক থেকে জানলার কপাট খুলে বিকট শব্দে পেট্রোল বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।
উক্ত ঘটনায় কক্ষে থাকা কম্পিউটার প্রিন্টার বিপুল পরিমাণে কাগজপত্র পুড়ে যায়। অপরদিকে প্রায় একই সময়ে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের প্রাঙ্গণ দলিল লেখকদের তিনটি রুমে পেট্রোল বোমা হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। সেখানে সদর সাব রেজিস্টার এর এজলাসের পেছনে কিছু অংশে আগুন ধরে যায়। এজলাসে তেমন কোনো ক্ষতি না হলেও আগুনে ৩ দলিল লেখকের বিপুল পরিমাণে দলিল, টিকেট ও রশিদসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে যায়। সেখান থেকে এক বোতল পেট্রোলসহ বেশ কয়েকটি খালি বোতল পাওয়া যায়।
সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আয়ুব আলী, সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আসমা আক্তার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মো. আয়ুব আলী বলেন, ঘটনা স্থলে পুলিশের একটি টিম নিয়ন্ত্রণে আছে।
ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের মো. আলেপ মোল্লা (স্কোয়ার্ড লিডার) বলেন, গত রাত সাড়ে তিনতার দিকে মাগুরা ভূমি অফিস থেকে ফোন আসে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি রুমের আসবাপত্র পুড়ে গিয়েছে। পাশে একটি বোতল পেট্রোলসহ বেশ কয়েকটি খালি বোতল পাওয়া যায়। পরবর্তীতে আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/আরএইচ/জেআইএম