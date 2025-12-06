আলিম পরীক্ষায় শূন্যপাস ২৫ মাদরাসাকে শোকজ, হতে পারে এমপিও স্থগিত

আলিম পরীক্ষায় শূন্যপাস ২৫ মাদরাসাকে শোকজ, হতে পারে এমপিও স্থগিত
রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত বাউনিয়াবাঁধ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা। এ বছর আলিম পরীক্ষায় এ মাদরাসা থেকে মাত্র একজন পরীক্ষায় অংশ নেন। কিন্তু সেই পরীক্ষার্থীও ফেল করেছেন।
বাউনিয়াবাঁধ ইসলামিয়া মাদরাসার মতো এমন ২৪টি মাদরাসা থেকে এ বছর আলিম পরীক্ষায় কেউ পাস করেননি। এসব শূন্যপাস মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা এবার এমপিওভুক্তি হারাচ্ছেন।
মাদরাসাগুলোর এমপিওভুক্তিকরণ স্থগিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অধ্যক্ষদের কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে কেন তাদের এমপিও সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এসব নোটিশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধানকে পাঠানো হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালের আলিম পরীক্ষায় পল্লবীর বাউনিয়াবাঁধ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা থেকে এক জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন এবং পাসের হার শূন্য শতাংশ। যা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৫.৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। আপনার প্রতিষ্ঠানের এহেন কর্মকাণ্ড মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, এমন পরিস্থিতিতে আলিম পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের কারণে আপনার প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও সাময়িক স্থগিত বা স্থায়ীভাবে বন্ধের ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না, তা আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর জবাব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
একই ভাষায় বাকি ২৪টি মাদরাসাকেও শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। মাদরাসাগুলো হলো- ঢাকার মোহাম্মাদিয়া আলিম মাদরাসা, আদর্শ ইসলামিয়া মিশন মহিলা কামিল মাদরাসা, মুন্সীগঞ্জের মাসাদগাঁও এ এল কে আলিম মাদরাসা, ময়মনসিংহের ভবানীপুর বেতবাড়ী মহিলা ফাজিল মাদরাসা, বৈরাটি আলিম মাদরাসা, কোনাবাড়ি ইসলামিয়া গার্লস আলিম মাদরাসা, মোহাম্মদপুর সানাউল্লাহ আলিম মাদরাসা।
ঢাকার বাইরের মাদরাসার মধ্যে রয়েছে জামালপুরের মালমারা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, রাজশাহীর আলীগঞ্জ দারুস সুন্নাত আলিম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ফাজিল মাদরাসা, বানীয়াকান্দি আলিম মাদরাসা, পুকুরপাড় এস এন্ড বি ফাজিল মাদরাসা, বগুড়ার দেবখণ্ড সিনিয়র ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, লালমনিরহাটের মদিনাতুল উলুম ডি এস মহিলা আলিম মাদরাসা, দিনাজপুরের ভালকা জয়পুর আমিনিয়া ফাজিল মাদরাসা, ঠাকুরগাঁওয়ের ভেড় ভেড়ি আলিম মাদরাসা।
বরিশালের সাহেবপুর মদিনাতুল উলুম আলিম মাদরাসা, দেওলি মোহাম্মাদিয়া আলিম মাদরাসা, পিরাজপুরের তফালবাড়িয়া হোসাইনিয়া আলিম মাদরাসা, বরগুনার রানীপুর কেওড়াবুনিয়া ইশহাকিয়া আলিম মাদরাসা, নোয়াখালীর হোসেনপুর দারুসসুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, কুমিল্লার জয়পুর মরহুম বাড়িয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, কুমিল্লার আয়াতপাড়া আজিজিয়া সিনিয়র মাদরাসা, নড়াইলের কালিয়া আলিম মাদরাসা।
এএএইচ/এএমএ