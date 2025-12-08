ব্যাংককে বিশ্ব গণিত চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের ৩১ পদক জয়

ব্যাংককে বিশ্ব গণিত চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের ৩১ পদক জয়
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে বাংলাদেশ গণিত দল। এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ৯টি সিলভার এবং ২২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। পাশাপাশি ৫ জন শিক্ষার্থী পেয়েছেন মেরিট সম্মাননা।
এছাড়া বাংলাদেশের ৪টি দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৩০ শতাংশ গণিত দলের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্সড- এই তিন ক্যাটাগরিতেই একটি করে দল টপ ৩০ শতাংশের সম্মাননা অর্জন করেছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ব্যাংককের রয়্যাল থাই নেভি কনভেনশন হলে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পদক পরিয়ে দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ দলের পক্ষ থেকে দেওয়া তথ্যমতে, এবার জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ১৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। তারা হলো- ঢাকার আগাঁ খান অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী আহমেদ আয়মান ইব্রাহিম, বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার শিক্ষার্থী কাজী আহনাফ মাসুদ, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থী অরিজিৎ সাহা, সাইফান সাওয়াদ, দীপ্তিময় চক্রবর্তী, ইশতীফ আজম আহমেদ, নওশাদ জামান, মাহথির মারশাদ ও মো. রাহিব আবিদ।
এছাড়াও ছিল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী মুবতাসিম আল মাহ্দী ও আদীব আইদিন, সাউথ ব্রিজ স্কুলের শিক্ষার্থী আয়ান রশিদ মাহমুদ, রুরাল সার্ভিস ফাউন্ডেশন মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আল জিসাউর রহমান জিহাদ, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী প্রকৃতি বিশ্বাস এবং সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী কিঞ্জল নাগ দিব্য।
আরও পড়ুন
ঢাকা বোর্ডে এইচএসসিতে বৃত্তি পেলেন ৩৪৮৮ শিক্ষার্থী
কোচিং বাণিজ্য-নোটবুক ব্যবহারে লাগাম টানার নির্দেশ
ইন্টারমিডিয়েট ক্যাটাগরিতে এ বছর ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। তারা হলো- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী রিশান আন নাফি ও জাহিন হাসান, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থী ইশমাম রামীভ আহমেদ, মো. তাহমিদ হাসান খান ও রিতভিক জোয়াদ্দার, পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী চন্দন চ্যাটার্জী।
উইলিস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী কে এম তামিম, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী আলভিন খান, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাইফান হায়দার, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী লাইবা সারিনা ইসলাম এবং বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থী ফারহান ত্বোহা ও জারিফ মুহতাসিম ভূঁইয়া।
অ্যাডভান্সড ক্যাটাগরিতে এ বছর ৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। তারা হলো- নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী সাদ বিন আহমেদ, কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী মো. তাহসিন ইসলাম, মাস্টারমাইন্ড স্কুলের শিক্ষার্থী রুয়াইফ মুস্তানির, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের দেওয়ান মোহাম্মদ সুনান, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের শিক্ষার্থী তালহা হারুন, সানিডেল স্কুলের শিক্ষার্থী ইসাম ওয়াফিদুর রহমান, হলিক্রস কলেজের প্রিয়ন্তী দাস, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী সামিরা মুকিত চৌধুরী এবং গুরুদয়াল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সাবা জান্নাত অন্বেষা।
ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিকস টিম চ্যাম্পিয়নশিপের দল নির্বাচনের জন্য বাংলার ম্যাথ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আয়োজন করে বাংলার ম্যাথ। অনলাইন সিলেকশন রাউন্ড, ন্যাশনাল রাউন্ড, টিম সিলেকশন টেস্ট- এই তিন ধাপের মাধ্যমে বাংলাদেশ দলকে নির্বাচিত করার পর দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ গণিত দলের প্রস্তুতি সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করেছে বাংলার ম্যাথ।
এএএইচ/কেএসআর