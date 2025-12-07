ঢাকা বোর্ডে এইচএসসিতে বৃত্তি পেলেন ৩৪৮৮ শিক্ষার্থী
চলতি বছর ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে তিন হাজার ৪৮৮ জন বৃত্তি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন ৪৫৬ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়ছেন তিন হাজার ৩২ জন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃত্তিপ্রাপ্ত ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে কোর্সের মেয়াদকাল পর্যন্ত নিয়মিত এ বৃত্তি পাবেন। মেধাবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা মাসিক ৮২৫ টাকা হারে বৃত্তি পাবেন। একই সঙ্গে তাদের এককালীন এক হাজার ৮০০ টাকা দেওয়া হবে। আর সাধারণ বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা এককালীন ৭৫০ টাকা এবং মাসিক ৩৭৫ টাকা করে পাবেন।
এদিকে, এইচএসসি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। সরকার অনুমোদিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে কোনো মাসিক বেতন দাবি করতে পারবে না। তাদের কাছে মাসিক বেতন দাবি করলে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তবে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি গ্রহণ করলে ঢাকা বোর্ড তার এইচএসসির বৃত্তি বাতিল করতে পারবে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী একই সঙ্গে একাধিক বৃত্তি ভোগ করতে পারবেন না।
বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন
এএএইচ/জেএইচ