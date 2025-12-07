  2. শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ নীতিমালা প্রকাশ করা হয়।

নীতিমালার ২৪ নম্বর ধারায় পেশার উৎকর্ষ সাধনের কথা বলা হয়েছে। এর ৩ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য ও নোটবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

এটিকে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টেনে ধরার স্পষ্ট নির্দেশনা বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির কর্মকর্তারা জানান, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছেন; যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। এ ব্যয় মেটাতে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ২০১২ সালে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা জারি করে। এরপরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টেনে ধরতে পারেনি বিগত সরকার। এবার সেই কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টেনে ধরতে এমপিও নীতিমালায় সংযুক্ত করা হলো উপধারা।

এদিকে, নতুন এমপিও নীতিমালার ২৪ নম্বর ধারা ১ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-শিখন, নিয়মানুবর্তিতা ও শুদ্ধাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, বিষয়ভিত্তিক উচ্চমানের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পারদর্শী হতে হবে; ৪ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডমিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া ৫ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি শিক্ষদের মধ্যে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

