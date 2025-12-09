৫০তম বিসিএসের সিলেবাস প্রকাশ, মানবণ্টনে পরিবর্তন
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মানবণ্টনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে এ সিলেবাস প্রকাশ করা হয়।
এ বছর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নম্বর বণ্টনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিলেবাস অনুসারে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০০ নম্বরের অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ নম্বর, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০ নম্বর, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫ নম্বর ও বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫ নম্বর।
এছাড়া ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫ নম্বর, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি ১৫ নম্বর, গাণিতিক যুক্তিতে ২০ নম্বর, মানসিক দক্ষতায় ১৫ নম্বর এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন ১৫ নম্বর।
আগের বিসিএসগুলোর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ৩৫ নম্বর বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা অংশের প্রতিটির জন্য ছিল ১৫ নম্বর। এছাড়া নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।
এএএইচ/এমকেআর