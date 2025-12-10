নির্মাতার স্ত্রী হয়ে চমকে দিলেন তামান্না ভাটিয়া

নির্মাতার স্ত্রী হয়ে চমকে দিলেন তামান্না ভাটিয়া
ভারতের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ভি. শান্তারামের জীবনভিত্তিক নতুন জীবনীমূলক ছবিতে যুক্ত হলেন ‘বাহুবলী’খ্যাত অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন শান্তারামের দ্বিতীয় স্ত্রী ও প্রখ্যাত অভিনেত্রী জয়শ্রীর চরিত্রে। ইতোমধ্যেই নির্মাতারা তার প্রথম লুকের পোস্টার প্রকাশ করেছেন। সেটি চমকে দিয়েছে দর্শক-সমালোচকদের।
জয়শ্রী ছিলেন ভারতীয় সিনেমার এক উজ্জ্বল মুখ। ‘ডক্টর কোটনিস কি অমর কাহানি’, ‘শকুন্তলা’, ‘চন্দ্ররাও মোরে’, ‘দহেজ’-এর মতো ছবিতে অভিনয় করে তিনি দাপুটে অবস্থান তৈরি করেছিলেন। পাশাপাশি শান্তারামের চলচ্চিত্রযাত্রায় তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস।
সেই নারীর চরিত্রেই পর্দায় হাজির হবেন তামান্না। তার নতুন পোস্টারে তাকে গোলাপি নউবারি শাড়িতে দেখা গেছে। পুরনো দিনের ভারতীয় সিনেমার আবহ ফুটে উঠেছে পুরো লুকে।
এর আগে শান্তারাম চরিত্রে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর প্রথম লুক প্রকাশ পায়। সেটি নিয়েও আলোচনার ঝড় ওঠে। দুই তারকার উপস্থিতিতে ছবিটি আরও আগ্রহ তৈরি করছে বলেই মনে করছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
জয়শ্রী চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে তামান্না ভাটিয়া বলেন, ‘আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের এত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা বড় দায়িত্ব। জয়শ্রী শুধু প্রতিভাবান অভিনেত্রীই ছিলেন না, তার ভঙ্গিমা, সৌন্দর্য ও শৈলী ছিল অনন্য। শান্তারামের বিশাল উত্তরাধিকারের অংশ হয়ে কাজ করা সত্যিই এক বিশেষ অনুভূতি।’
ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ভি. শান্তারাম ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় সাত দশক ধরে সিনেমায় কাজ করেছেন। ১৯২৯ সালে ‘প্রভাত ফিল্ম কোম্পানি’ এবং ১৯৪২ সালে ‘রাজকমল কলামন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৯৩২ সালে প্রথম মারাঠি সবাক চলচ্চিত্র ‘অযোধ্যেচা রাজা’ নির্মাণ করেন। ‘দুনিয়া না মানে’, ‘দো আঁখে বারাহ হাত’, ‘নবরং’-এর মতো ছবির মাধ্যমে সামাজিক বার্তা, কারিগরি দক্ষতা ও নান্দনিকতার দারুণ মেলবন্ধন উপহার দিয়েছেন এই চলচ্চিত্রকার।
১৯৮৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান তিনি।
অভিজিৎ শিরীষ দেশপাণ্ডে রচিত ও পরিচালিত ‘ভি. শান্তারাম’ ছবিটি প্রযোজনা করছে রাজকমল এন্টারটেইনমেন্ট, ক্যামেরা টেক ফিল্মস ও রোরিং রিভার্স প্রোডাকশনস। প্রযোজকের দায়িত্বে আছেন রাহুল কিরণ শান্তারাম, সুভাষ কালে ও সরিতা অশ্বিন ভার্ডে।
এলআইএ