গাজীপুরে আগুনে পুড়লো কারখানা-গুদাম-কলোনি

গাজীপুরে আগুনে পুড়লো কারখানা-গুদাম-কলোনি
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে একটি জুটের গুদাম, দুটি মিনি কারখানা ও একটি কলোনি পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মুখে পড়েছে মালিকরা।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগের ফকির মার্কেট এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ও চৌরাস্তা ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর আমবাগ ফকির মার্কেট এলাকায় একটি জুটের গুদামে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। আগুন দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ততক্ষণে আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় পাশে থাকা দুটি মিনি কারখানা ও একটি কলোনিতে। পরে খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ও চৌরাস্তা ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ভোর সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের চারটি টিম সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন