নতুন পাঠ্যবই অনলাইনে, ডাউনলোড করা যাবে যেভাবে
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সব পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহ শেষ। তবে মাধ্যমিকের অধিকাংশ পাঠ্যবই এখনও ছাপানো বাকি। ফলে বছরের শুরুতে মাধ্যমিকের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবমের শিক্ষার্থীরা সব বই হাতে পাবে না। তাদের জন্য আগেভাগেই অনলাইনে পাঠ্যবই উন্মুক্ত করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে এনসিটিবির কার্যালয়ে অনলাইনে পাঠ্যবই উন্মুক্ত করার উদ্বোধন করেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার।
উদ্বোধনের পর সব শিক্ষার্থী বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের সফটকপির (পিডিএফ) অনলাইন সংস্করণ পড়তে পারছে। একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা পাঠ্যবইয়ের অনলাইন সংস্করণ ডাউনলোড করতে পারবে।
উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এনসিটিবির ওয়েবসাইটে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক (বাংলা ও ইরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাঁচটি ভাষা, মাধ্যমিক (বাংলা ও ইরেজি ভার্সন), দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও কারিগরি স্তরের সব পাঠ্যপুস্তকের (মোট ৬৪৭টি) অনলাইন সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে।
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানিয়েছে, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও কারিগরি স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহের কাজ চলমান। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবমের মোট ১৮ কোটি ৩২ লাখ ৮ হাজার ৬৯৩ কপি বইয়ের ৭৮ দশমিক ৭২ শতাংশ ছাপা শেষ হয়েছে। আর ৫৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে এখনও প্রায় অর্ধেক বই সরবরাহ বাকি রয়েছে।
এএএইচ/এমআইএইচএস/এমএস