বই দেওয়ার সময় অভিভাবকদের গণভোটে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ

বই দেওয়ার সময় অভিভাবকদের গণভোটে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ
আগামী ১ জানুয়ারি সারাদেশের সাড়ে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। ‘বই বিতরণ উৎসব’ ঘিরে শিক্ষার্থীর মা অথবা অভিভাবককে নিয়ে সমাবেশ করতে বলা হয়েছে। সেই সমাবেশে গণভোট ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জয়নাল আবেদীনের সই করা চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। ‘গণভোট বিষয়ে জনগণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণ সম্পর্কিত’ শিরোনামে এ চিঠি দেওয়া হয়।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, মাঠপর্যায়ের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের শুরুতে ১ জানুয়ারি ‘বই বিতরণ উৎসব’ উপলক্ষে মা/অভিভাবক সমাবেশ, প্রতি মাসে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককে একটি করে হোম ভিজিট এবং চাহিদাভিত্তিক উঠান বৈঠক আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, আগামী ১ জানুয়ারি বই বিতরণ উৎসব উপলক্ষে মা/অভিভাবক সমাবেশ, হোম ভিজিট ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণভোট প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদ্যালয়ভিত্তিক অভিভাবকদের অবহিতকরণ এবং গণভোট ও সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধকরণে প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
এএএইচ/এমআইএইচএস/এমএস