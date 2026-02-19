মাধ্যমিকে স্কুলপড়ুয়াদের নিতে হবে কারিগরি শিক্ষা

মাধ্যমিকে স্কুলপড়ুয়াদের নিতে হবে কারিগরি শিক্ষা
শিক্ষার মানোন্নয়নে মাধ্যমিক স্কুলেও কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।
ববি হাজ্জাজ বলেন, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ক্রেডিট ব্রিজ তৈরি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ে ক্রেডিট ব্রিজ কোর্স তৈরি হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া ইন্টার্নশিপ ও ক্যারিয়ার সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বাধ্যতামূলক করা হবে।’
তিনি আরও বলেন, কারিকুলাম যদি দক্ষতার কথা বলে আর পরীক্ষা যদি মুখস্থ মাপে, তাহলে কোচিং বাড়বে। তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে নির্দেশনা দেওয়া হবে প্রতিটি বিষয়ের লার্নিং ট্রাজেক্টরি ও গ্রেড-টু-গ্রেড কনসেপ্ট ম্যাপ প্রকাশ করতে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ওয়ার্কড এক্সাম্পল, প্র্যাকটিস সেট ও রিভিশন ক্যালেন্ডার যুক্ত করা হবে। বোর্ড পরীক্ষায় ধাপে ধাপে আইটেম ব্যাংক, ব্লুপ্রিন্ট, মডারেশন এবং স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন গাইডলাইন চালু করা হবে। লক্ষ্য একটাই শিখনফল; শুধু সনদ নয়, সক্ষমতা।
শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি, আলিয়া মাদরাসা, কওমি শিক্ষা, কারিগরি সব ব্যবস্থা আছে। বৈচিত্র্যকে আমরা সম্মান করি। বৈচিত্র্য মানে অসম মান নয়। একই সঙ্গে সব কারিকুলামে রোজার ছুটি সমন্বিত হবে।
ববি হাজ্জাজ বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ যৌথভাবে ন্যূনতম শিক্ষণ মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সরকারি বেতন-সুবিধা ও স্বীকৃতির সঙ্গে শিক্ষাদানের বাস্তব প্রমাণ যুক্ত হবে। কওমি সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং কারি ও আলেমদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আমাদের অঙ্গীকার।
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ক্লাস নেবে না, গবেষণা ও উদ্ভাবন করবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ইনোভেশন গ্র্যান্ট চালু করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট লোন ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন করা হবে। এটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ার রোডম্যাপের অংশ।
