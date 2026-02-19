শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করবো না, রাষ্ট্র গড়বো: ববি হাজ্জাজ

শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করবো না, রাষ্ট্র গড়বো: ববি হাজ্জাজ
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, ‘প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করবো না; আমরা শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্র গড়বো।’
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
ববি হাজ্জাজ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে বাংলাদেশ কল্পনা করেন- দক্ষ, ন্যায়ভিত্তিক, প্রযুক্তিসক্ষম, মূল্যবোধসম্পন্ন- সেই বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেই ভিশন বাস্তবে নামানো-বাজেটে, শ্রেণিকক্ষে, পরীক্ষায় এবং কর্মসংস্থানে। আমরা মাসে মাসে কাজের অগ্রগতি রিপোর্ট সবার সামনে তুলে ধরবো।’
জবাবদিহি প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের টাকা খরচ হলো, কিন্তু ক্লাস হলো না- এমন সংস্কৃতি ভাঙবো। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মাসিক পাবলিক ড্যাশবোর্ড থাকবে। তাতে প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রশিক্ষণ সংখ্যা, বই বিতরণ, ক্লাস ঘণ্টা সব তথ্য উন্মুক্ত থাকবে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ হবে। অভিযোগ ও সেবা মান পর্যবেক্ষণে ট্র্যাকিং নম্বরভিত্তিক ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকবে। সবকিছু চলবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে।
