রাষ্ট্রীয় শোকের দিনেও হবে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

রাষ্ট্রীয় শোকের দিনেও হবে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর, ১ ও ২ জানুয়ারি) তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
এরমধ্যেই শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। খালেদা জিয়ার মৃত্যু ও রাষ্ট্রীয় শোকের দিনে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।
তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাষ্ট্রীয় শোকের দিনে নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজনে বাধা নেই। ফলে ২ জানুয়ারিই সারাদেশে একযোগে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
অধিদপ্তরের গবেষণা কর্মকর্তা এস এম মাহবুব আলম জাগো নিউজকে বলেন, আগামী ২ জানুয়ারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর বিষয়ে এ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি মেনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যদি পরীক্ষার সময়সূচিতে কোনো পরিবর্তন আসে, তাহলে তা যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।’
অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দুই ধাপ মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। সে হিসাবে গড়ে প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন চাকরিপ্রার্থী।
অধিদপ্তরের তথ্যমতে, প্রথম ধাপে (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ) ১০ হাজার ২১৯টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। দ্বিতীয় ধাপে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) ৪ হাজার ১৬৬টি পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১টি।
