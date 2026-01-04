  2. শিক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা কবে, কী বলছে শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
এসএসসি পরীক্ষা কবে, কী বলছে শিক্ষা বোর্ড
শিগগির এসএসসি পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য দিন ও তারিখ জানানো হবে/ফাইল ছবি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পবিত্র রমজানের কারণে ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা দু-তিন মাস পেছাতে পারে বলে জানিয়েছিল আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। একই সঙ্গে শিগগির এ পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য দিন ও তারিখ জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেছিলেন কমিটির কর্মকর্তারা।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও নানান কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে পরীক্ষা শুরু ও সময়সূচি ঠিক করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে তাদের নড়চড় নেই বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের অথচ বোর্ডের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রায় ১৪ লাখ সম্ভাব্য পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার দিনক্ষণ জানতে না পেরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি বলছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক, সাধারণ ছুটিসহ বিভিন্ন কারণে ডিসেম্বরের শেষদিকে বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। শিগগির এ নিয়ে বৈঠক করে এসএসসি পরীক্ষার সম্ভাব্য একটি সময় জানানো হবে। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি প্রকাশ করা হবে।

জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এহসানুল কবির জাগো নিউজকে বলেন, ‘নির্বাচন, রোজাসহ নানান কারণে এবার স্বাভাবিক সময়ে পরীক্ষাটা আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষা কিছুটা পেছাতে পারে, সেটা আগেই আমরা জানিয়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয় বৈঠক ডাকে, সেখানে অংশীজনরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা এখনো বৈঠকে বসতে পারিনি। শিগগির হয়তো বৈঠক হবে। সেখানে সব ঠিক করা হবে।’

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবদের উদ্বেগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা অনিবার্য কারণে পরিবর্তিত কারিকুলামে মাত্র এক বছরের সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের প্রস্তুতিতে কিছুটা সময় পেলে তা খারাপ নয়। তবে তাতে যেন আবার শিক্ষাবর্ষে প্রভাব না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখবো আমরা। শিগগির সময়সূচি ঠিক করে জানিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের বলবো—তোমরা মন দিয়ে পড়ালেখা করো। সময়সূচির অপেক্ষায় থেকে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।’

আরও পড়ুন
ভোট-রোজা-ঈদে পেছাচ্ছে এসএসসি, পরীক্ষা শুরু কবে?

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। স্বাভাবিক সময়ে এসএসসি পরীক্ষা এ মাসে শুরু হয়। নির্বাচনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কেন্দ্র থাকে। ফলে ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরপরই আবার রমজান শুরু হবে। ফলে এসএসসি পরীক্ষা পেছাবে। আগেও নানান কারণে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা পেছানোর নজির রয়েছে।

বিগত ৫ বছরে কোন মাসে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল?

২০২০ সাল পর্যন্ত এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে মার্চের মধ্যে শেষ করা হতো। তবে ২০২১ সালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে তাতে ছেদ পড়ে। ওই বছরের ১৪ নভেম্বর থেকে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২০২২ সালের পরীক্ষা শুরু হয় ১৫ সেপ্টেম্বর এবং ২০২৩ সালে পরীক্ষা শুরু হয় ৩০ এপ্রিল। তবে করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ২০২৪ সালে কিছুটা স্বাভাবিক সময়ে ফেরে এসএসসি পরীক্ষা। ওই বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালে আবার কিছুটা পিছিয়ে ১০ এপ্রিল এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু করা হয়।

কবে শুরু হতে পারে এবারের এসএসসি পরীক্ষা?

২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ৩১ ডিসেম্বর, যা চলবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর ফি জমা দেওয়া যাবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে পরীক্ষা কবে হবে, তা এখনো চূড়ান্ত করেনি শিক্ষা বোর্ড। এ নিয়ে শিগগির বৈঠক ডাকা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকে এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জাগো নিউজকে বলেন, ‘হয়তো এপ্রিল মাসে অথবা মে মাসে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই বৈঠকে ঠিক হবে। এখনই এ নিয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করাটা সমীচীন নয়।’

সময়সূচি প্রণয়নে জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘ভোট ও রোজার পর পরীক্ষা নিতে হবে। সেদিকে খেয়াল করলে দেখবেন ঈদুল ফিতর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে। ছুটি শেষে এপ্রিলের শুরুর দিকে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের সুযোগ আছে।’

‘এক মাস ১০ দিন যদি পরীক্ষার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে ভাবতে হবে ঈদুল আজহার আগেই শেষ করা সম্ভব হবে কি না। এসব বিষয় মাথায় রেখে সময়সূচি সাজাতে হবে। শিগগির এটা নির্ধারণ হয়ে যাবে।’ যোগ করেন ঢাকা বোর্ডের এ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

এএএইচ/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।