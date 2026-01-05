শিক্ষক নিয়োগে সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ১০ জানুয়ারি

শিক্ষক নিয়োগে সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু ১০ জানুয়ারি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (৫ জানুয়ারি) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। রাতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ রয়েছে ৬৭ হাজার ২০৮টি। এরমধ্যে স্কুল ও কলেজে শূন্যপদের সংখ্যা ২৯ হাজার ৫৭১টি। আর মাদরাসায় ৩৬ হাজার ৮০৪ ও কারিগরিতে ৮৩৩টি পদ শূন্য।
এদিকে, সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তির অনলাইন আবেদন শুরু হবে আগামী ১০ জানুয়ারি। এ আবেদনপ্রক্রিয়া চলবে ১৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত। পদভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের অন্য তথ্য ও শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট www.ntrca.gov.bd এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট ngi.teletalk.com.bd পাওয়া যাবে।
আবেদনকারীর বয়স ৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর এবং শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছর হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ১ জানুয়ারির নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মরত ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা সমপদে আবেদনের যোগ্য হবেন না।
