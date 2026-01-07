মাউশিতে নতুন দুই পরিচালক, এনসিটিবিতে দুই সদস্য নিয়োগ

মাউশিতে নতুন দুই পরিচালক, এনসিটিবিতে দুই সদস্য নিয়োগ
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) দুজন করে পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনের তথ্যমতে, মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে পরিচালক পদে নিয়োগে পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মীর জাহীদা নাজনীন। তিনি এর আগে ‘ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকার ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প’-এর প্রকল্প পরিচালক পদে দায়িত্বে ছিলেন।
মাউশির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক হয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সবুর। তিনি এর আগে পদোন্নতি পেয়ে মাউশিতে ওএসডি ছিলেন।
অন্যদিকে, এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হায়দার। আর শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্য পদে নিয়োগ পেয়েছে অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদুল হক। তিনি এর আগে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।
