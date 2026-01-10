বাছাইয়ে টিকেও বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেননি ১৩০০ শিক্ষার্থী

বাছাইয়ে টিকেও বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেননি ১৩০০ শিক্ষার্থী
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে দুই শিফটে এ পরীক্ষা চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।
বুয়েট সূত্র জানায়, এবার আবেদনকারীদের মধ্যে বাছাই করা ১০ হাজার ৩৫১ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৯ হাজার ৫১ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। আর বাছাইয়ে টিকেও মূল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেননি ১ হাজার ৩০০ জন শিক্ষার্থী। শতাংশের হিসেবে উপস্থিত শিক্ষার্থী ৮৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং অনুপস্থিত ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
এবার বুয়েটে কেমিক্যাল অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস কৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের অধীনে ১৩টি বিভাগে স্নাতক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে নির্বাচিতরা ভর্তির সুযোগ পাবেন।
এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের জন্য প্রকৌশল বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের জন্য মোট তিনটি সংরক্ষিত আসন (কোনো বিভাগে একটি আসনের বেশি নয়) ও স্থাপত্য বিভাগের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনসহ মোট ১ হাজার ৩০৯টি আসনে ভর্তি করা হবে।
