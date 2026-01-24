  2. শিক্ষা

নির্বাচনি ইশতেহার

শিক্ষার জন্য যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার-পরিকল্পনা তুলে ধরলো বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
শিক্ষার জন্য যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার-পরিকল্পনা তুলে ধরলো বিএনপি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে পাঠদান/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে শিক্ষা খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা তুলে ধরেছে।

‘আনন্দময় শিক্ষা, দক্ষ জনশক্তি ও আধুনিক বাংলাদেশ’ শিরোনামে বিএনপির প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে আছে-

এক শিক্ষক, এক ট্যাব
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ট্যাবলেট কম্পিউটার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম
শিক্ষামূলক ছবি, ভিডিও ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং অনলাইন কন্টেন্টের মাধ্যমে কারিকুলাম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নিশ্চিত করা।

আনন্দময় শিক্ষা
ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে টিম-ওয়ার্ক, ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা।

বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা
বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, জাপানিজ, কোরিয়ান, ইতালিয়ান বা ম্যান্ডারিনের মতো বিদেশি ভাষা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শেখানোর ব্যবস্থা করা।

সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা
সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, যাতে শিক্ষার্থীরা আত্মকর্মসংস্থান ও বহির্বিশ্বে চাকরির সুযোগ পায়।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি
ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতারসহ খেলাধুলা এবং সংগীত, নৃত্য ও নাটককে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

সুস্বাস্থ্য ও খাদ্যে অগ্রাধিকার
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ‘মিড-ডে মিল’ (দুপুরের খাবার) চালু করা।

সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক
শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকর্ষণ করতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিকল্পনা।

এমইউ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।