নদী-খাল খনন ও পরিবেশ রক্ষায় বিএনপির মহাপরিকল্পনায় যা রয়েছে

নদী-খাল খনন ও পরিবেশ রক্ষায় বিএনপির মহাপরিকল্পনায় যা রয়েছে
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের পরিবেশ বিপর্যয় রোধ এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনায় ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ স্লোগানে চার দফার মহাপরিকল্পনা নিয়েছে বিএনপি। পরিকল্পনা সম্বলিত লিফলেট বর্তমানে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছেন দলটির প্রার্থীরা।
বিএনপির এই পরিবেশবান্ধব কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নদী ও খাল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কৃষিকাজে বিপ্লব ঘটানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা।
লিফলেটে উল্লিখিত প্রধান দিকগুলো হলো-
২০ হাজার কিলোমিটার খাল ও নদী খনন
দেশের পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী অন্তত ২০ হাজার কিলোমিটার খাল ও নদী নতুন করে খনন ও পুনঃখননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে সেচসুবিধা বাড়ানো হবে।
তিস্তা ও পদ্মা ব্যারেজ উন্নয়ন
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দীর্ঘদিনের পানির সমস্যা সমাধানে ‘তিস্তা ব্যারেজ উন্নয়ন’ এবং ‘পদ্মা ব্যারেজ’ এর মতো বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দলটির দাবি, এর ফলে মৃতপ্রায় নদী-খাল-বিল পুনরায় সজীব হয়ে উঠবে।
২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ
আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ‘দূষণমুক্ত বাতাস’ এবং একটি সবুজ শ্যামল ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার স্বপ্ন দেখছে দলটি।
সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
পরিবেশ দুর্গন্ধমুক্ত করতে এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে জ্বালানি ও জৈবসার উৎপাদন এবং রিসাইক্লিংয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।
বিএনপি দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই পরিকল্পনাগুলো শুধু নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয় বরং রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
