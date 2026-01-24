  2. দেশজুড়ে

হাতিয়ায় বিএনপির ৫০০ নেতাকর্মীর এনসিপিতে যোগদান

প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীর হাতিয়ায় বিএনপির ৫০০ নেতাকর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগদান করছেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে এনসিপির হাতিয়া উপজেলা কার্যালয়ে তারা যোগদান করেন।

নবাগতদের অভ্যর্থনা জানান এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ।

যোগ দেওয়া নেতাদের মধ্যে, পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মহিব্বুর রহমান, জাহাজমারা ইউনিয়নের ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, বুড়িরচর ইউনিয়নের মৎস্যজীবী দলের সাবেক সদস্য সচিব আবুল খায়ের, ওলামা দলের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সারোয়ার খান, ওই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহ-সভাপতি মো. মিল্লাত, জাহাজমারা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি সম্রাট আকবর হোসেন নেতৃত্বে ৫০০ নেতাকর্মী রয়েছেন।

এসময় আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ ছাড়া যে কোনো দলের লোকজন এনসিপিতে যোগ দিতে পারবেন। প্রতিদিন বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা আমাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে অনেককে নিয়েছি। আজকে থেকে প্রতিদিন যোগদান অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।

তিনি আরও বলেন, আজ ৫০০ নেতাকর্মী এনসিপিতে যোগদান করলো। আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ ছাড়া বেশিরভাগ লোক আমাদের সঙ্গে শাপলা কলির সমর্থনে যোগ দিবে। সবাইকে নিয়ে আমরা স্বপ্নের হাতিয়া গড়ে তুলবো।

হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ফজলুল হক খোকন জাগো নিউজকে বলেন, এনসিপির লোকজন মিথ্যা কথা বলছে। দুই-তিনজন লোক বিএনপি থেকে যোগদান করছে। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নাই। এতে বিএনপির কোনো ক্ষতি হবে বলে আমি মনো করি না।

এ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীমকে বারবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

