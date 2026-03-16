ঢাবির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম/ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য হচ্ছেন অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে সেখান সরিয়ে ঢাবির উপাচার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ–উপাচার্য অধ্যাপক মামুন আহমেদ।

সোমবার (১৬ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ তথ্য জানান।

২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। চার বছরের জন্য তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

