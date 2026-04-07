নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাস ৩৬৩১

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৬৩১ জন। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) এ ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

গত বছরের ২৭ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর শেষ হয়। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৪৪ জন প্রার্থী ৮টি বিভাগীয় কেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশ নেন।

এর আগে গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার মাত্র ৯ দিনের মাথায় ২৮ সেপ্টেম্বর ফল প্রকাশ করা হয়।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।