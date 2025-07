নতুন লুকে চমকে দিলেন আমির খান

দক্ষিণী চলচ্চিত্রের সুপারস্টার রজনীকান্তের নতুন সিনেমায় আমির খানকে বিশেষ এক চরিত্রে দেখা যাবে। এমন সংবাদ আগেই জানা গেছে। এবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই সিনেমায় আমিরের ফার্স্ট লুক। যা দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছেন আমিরের অনুরাগীরা। আমিরের এ লুক দেখে সবাই তার প্রশংসা করছে। তারা নতুন সিনেমায় আমিরের ম্যাজিক দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এবার আমিরের ফার্স্ট লুক যেন সেই অপেক্ষা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

Introducing #AamirKhan as Dahaa, from the world of #Coolie #Coolie is all set to dominate IMAX screens worldwide from August 14th @rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @anbariv @girishganges… pic.twitter.com/Z8pI5YJzRe